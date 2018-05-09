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В Хабаровске состоялся главный парад Победы в Восточном военном округе
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В Хабаровске состоялся главный парад Победы в Восточном военном округе 

ТК «Звезда» 36 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
После завершения объезда парадных расчетов войск Хабаровского гарнизона генерал-лейтенант Александр Чайко поздравил собравшихся с праздником Великой Победы в Великой Отечественной войне.
В Хабаровске состоялся парад войск Хабаровского гарнизона, посвященный 73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Принимал военный парад исполняющий обязанности командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Александр Чайко. Командовал парадом заместитель командующего войсками военного округа генерал-лейтенант Сергей Соломатин.
После завершения объезда парадных расчетов войск Хабаровского гарнизона генерал-лейтенант Александр Чайко поздравил собравшихся с праздником Великой Победы в Великой Отечественной войне.
Затем по главной площади краевой столицы торжественным маршем прошли барабанщики Уссурийского Суворовского военного училища, рота почетного караула окружного учебного центра, парадные расчеты штаба ВВО, объединения ВВС и ПВО, отдельного мотострелкового соединения, а также представители воинских частей морской пехоты, специального назначения, железнодорожных войск, курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища. Впервые в параде приняли участие 134 военнослужащие-женщины.
Всего в составе пеших колонн в параде приняли участие более 1.9 тысяч военнослужащих, представляющих рода и виды Вооруженных Сил России и силовые ведомства, в которых предусмотрена военная служба, в том числе от ВВО более 1,3 тысяч военнослужащих.
Впервые на военном параде зрители увидели тяжелую огнеметную систему ТОС-1А, бронетранспортер БТР-82А, армейский мотовездеход АМ-1, УАЗ «Пикап», комплексы РЭБ «Леер-2» и «Инфауна», служебные машины военной полиции.
Кроме того, в составе механизированной колонны было задействовано более 100 единиц военной техники, в частности, танки (Т-80, Т-72Б3), боевые машины пехоты (БМП-2), самоходные артиллерийские установки (МСТА-С), бронетранспортеры (БТР-80), противотанковые пушки МТ-12 «Рапира», буксируемые гаубицы 2А65, Д-30, реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», ОТРК «Искандер», ЗРС С-300 ПС, ЗРК «Тор».
На территории Восточного военного округа в военных парадах во Владивостоке, Хабаровске, Южно-Сахалинске, Уссурийске, Белогорске, Чите, Улан-Удэ задействовано более 10 тысяч человек, в том числе от министерства обороны России более 7.5 тысяч, а также порядка 330 единиц военной техники.
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