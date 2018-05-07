В Хабаровске состоялась генеральная репетиция парада Победы

Всего в военном параде в Хабаровске планируется задействовать более 100 единиц вооружения и военной техники.

В Хабаровске под руководством исполняющего обязанности командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенанта Александра Чайко состоялась генеральная репетиция парада Победы.

Парадные расчеты Хабаровского гарнизона в парадной форме одежды промаршировали по главной площади города в преддверии парада, посвященного 73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Также свое мастерство в синхронном вождении техники продемонстрировали механики-водители гусеничной и водители автомобильной техники в составе механизированной колонны.

Впервые в составе механизированной колонны пройдут тяжелая огнеметная система, БТР-82А, армейский мотовездеход АМ-1, УАЗ «Пикап», комплексы РЭБ «Леер-2» и «Инфауна», служебные машины военной полиции.

Всего в военном параде в Хабаровске планируется задействовать более 100 единиц вооружения и военной техники, в частности, танки Т-80, Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, самоходные артиллерийские установки МСТА-С, бронетранспортеры БТР-80, противотанковые пушки МТ-12 «рапира», буксируемые гаубицы 2А65, Д-30, реактивные системы залпового огня Торнадо-Г, ОТРК «Искандер», ЗРС С-300 ПС, ЗРК «Тор», всего порядка 100 единиц военной техники.

Военнослужащие показали высокую строевую выучку, и теперь им осталось пройти торжественным маршем перед ветеранами в День Победы.

Исполняющий обязанности командующего войсками округа генерал-лейтенант Александр Чайко, в лучшую сторону отметил строевую подготовку парадных расчетов военнослужащих женщин.