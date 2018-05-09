На Дальнем Востоке прошли первые парады Победы 

По центральной площади Хабаровска маршировали две тысячи военнослужащих. Следом проехали десятки единиц техники — современной и исторической. Впервые зрителям представили огнемётную систему «Солнцепёк» и новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы, передает "ТВ Центр".
Шествия состоялись в Белогорске, Уссурийске, Южно-Сахалинске, Благовещенске. Парады прошли и в городах Восточной Сибири. По центральным площадям Читы, Новосибирска и Улан-Удэ проехали танки, самоходные орудия и ракетные комплексы. В парадах приняли участие женские роты. В Горно-Алтайске торжественное шествие возглавила легендарная «Катюша».