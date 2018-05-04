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Пожарники «потушили» склады на территории береговой части под Калининградом
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Пожарники «потушили» склады на территории береговой части под Калининградом 

ТК «Звезда» 22 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Пожарные проработали взаимодействие при чрезвычайных ситуациях.
Пожарно-тактические учения проходят на Балтийском флоте. В Калининграде спасатели отрабатывают взаимодействие в чрезвычайных ситуациях.
По легенде учений в городе горят склады на территории одной из береговых частей. По тревоге подняты специальные расчеты.
С огнем одновременно борются сто человек личного состава и шесть единиц спецтехники. Всего за несколько минут пожарные расчеты выливают 70 тонн воды. В итоге, огонь успешно потушен.
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