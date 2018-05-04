Nikkei: Япония намерена потратить $55 млрд на создание нового истребителя для своих ВВС

ТОКИО, 4 мая. / ТАСС /. Правительство Японии намерено потратить около 6 трлн иен ($55 млрд) на проект по созданию нового истребителя для своих ВВС с целью осуществить в 2030 году замену устаревающих F-2. Как сообщила в пятницу газета Nikkei, половина этой суммы будет направлена непосредственно на разработку и закупку 100 самолетов, а остальные средства предполагается использовать на обслуживание и вывод из эксплуатации старых машин.

По сведениям издания, наиболее вероятной считается сделка с американской корпорацией Lockheed Martin, которая предложила Японии план создания истребителя с технологией «стелс», представляющего собой гибрид двух самолетов этого класса — F-22 и F-35. Компания будет готова представить предварительный проект нового истребителя летом этого года.

Использование при его создании технологий F-22 является крайне важным условием для Японии, поскольку 10 лет назад она уже пыталась приобрести эти машины, однако тогда американские власти запретили сделку из-за опасений по поводу поставки секретных военных разработок за границу. Гибрид, как ожидается, сможет сочетать в себе проверенные технологии малозаметности F-22 и новейшее оборудование F-35, благодаря чему он может превзойти по своим характеристикам обе эти машины.

Второй вариант, который рассматривает Токио, — это дальнейшее продвижение собственной программы «стелс», получившей проектное название Advanced Technology Demonstrator X (ATD-X). При этом, согласно условиям такого взаимодействия, выдвигаемым японской стороной, на совместно построенные истребители должны обязательно устанавливаться японские двигатели и радары, а также по возможности и другое оборудование. Этот подход предполагает более широкое участие японских компаний в процессе разработки, однако вероятность отказа от предложения Lockheed Martin достаточно мала, так как США являются главным стратегическим союзником Японии, пишет газета.