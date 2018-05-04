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На новейшем корабле ВМС Британии за треть миллиарда фунтов нашли более ста неисправностей
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На новейшем корабле ВМС Британии за треть миллиарда фунтов нашли более ста неисправностей 

ТК «Звезда» 34 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Уже спущенный на воду сторожевой корабль Forth пришлось спешно возвращать в Портсмут для ремонта.
Но новом сторожевом корабле Военно-морских сил Великобритании Forth нашли более ста технических проблем и неисправностей всего через несколько дней после ввода в строй. Об этом пишет Daily Express.
Новейший сторожевой корабль, создание которого обошлось британскому бюджету в 348 миллионов фунтов, оказался не вполне готов к плаванию. На борту специалисты нашли более сотни неисправностей, требующих ремонта. Они касаются электросистем, болтовых креплений и многого другого.
Спущенный на воду корабль уже вернули в Портсмут, где специалисты потратят не менее двух недель на его ремонт. По словам компании-изготовителя сторожевика Forth, каждая неисправность будет расследована отдельно. Он подчеркнул, что неполадки не связаны между собой, и добавил, что специалисты компании активно помогают флоту в их устранении.
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