На новейшем корабле ВМС Британии за треть миллиарда фунтов нашли более ста неисправностей

Уже спущенный на воду сторожевой корабль Forth пришлось спешно возвращать в Портсмут для ремонта.

Но новом сторожевом корабле Военно-морских сил Великобритании Forth нашли более ста технических проблем и неисправностей всего через несколько дней после ввода в строй. Об этом пишет Daily Express.

Новейший сторожевой корабль, создание которого обошлось британскому бюджету в 348 миллионов фунтов, оказался не вполне готов к плаванию. На борту специалисты нашли более сотни неисправностей, требующих ремонта. Они касаются электросистем, болтовых креплений и многого другого.

Спущенный на воду корабль уже вернули в Портсмут, где специалисты потратят не менее двух недель на его ремонт. По словам компании-изготовителя сторожевика Forth, каждая неисправность будет расследована отдельно. Он подчеркнул, что неполадки не связаны между собой, и добавил, что специалисты компании активно помогают флоту в их устранении.