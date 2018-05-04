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МИД предупредил о создании лагерей подготовки ИГ
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МИД Россия: ИГ пытается создать лагеря подготовки в Латинской Америке 

Газета.Ru 47 минут назад
Фото: © AFP 2018 / Noorullah Shirzada
МИД России отмечает активизацию попыток террористической организации "Исламское государство"* создать лагеря подготовки в Латинской Америке, хотя пока такие случаи носят единичный характер, заявил в четверг журналистам замдиректора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Дмитрий Феоктистов.
"Отмечаем активизацию попыток ИГ* создавать резервные позиции в различных регионах мира, в том числе в Латинской Америке. Существует опасность появления на территории стран Латинской Америки и Карибского бассейна лагерей подготовки джихадистов и рекреационных баз, налаживания связей террористов с местными преступными и наркосиндикатами… Обеспокоены активизацией вербовочной деятельности экстремистов, особенно в карибских государствах, где велика доля граждан, исповедующих ислам", — сказал он, выступая на 18-й сессии Межамериканского комитета по борьбе с терроризмом.
Позднее в общении с журналистами Феоктистов признал, что случаи вербовки пока носят единичный характер.
"Но мы не хотим, чтобы они переросли в эпидемию", — добавил дипломат.
Он отметил, что лучше заранее работать на предотвращение. В этой связи Феоктистов озвучил участникам мероприятия ряд предложений. В частности, присоединение к Международному банку данных ФСБ по противодействию терроризму, где содержится сведения о 89 террористических организациях и более 11 тысяч анкет иностранных террористов-боевиков.
Феоктистов обозначил готовность РФ содействовать обучению сотрудников спецслужб, а также призвал страны-участницы рассмотреть возможность присоединения к Конвенции ШОС по противодействию экстремизму.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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