SZ: глава минобороны ФРГ планирует реформу Бундесвера

ТАСС , 4 мая. Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен намерена провести реформу Бундесвера. Об этом в четверг сообщила газета Süddeutsche Zeitung, в распоряжении которой оказался подготовленный ведомством проект документа по развитию вооруженных сил страны.

Параметры планируемых изменений продолжают прорабатываться, однако уже сейчас известно, что в ходе преобразований ВС будут адаптированы для отражения новых угроз, в том числе в области кибербезопасности. «Потенциальные агрессоры прибегают к диверсиям, дезинформации, пропаганде и нападают таким образом на свободу немецкого народа», — отмечается в документе.

Также в минобороны указали на необходимость улучшения материального снабжения войск. В этом году чиновники министерства не раз высказывали озабоченность в связи с дефицитом обмундирования в немецкой армии. Эти проблемы особенно отчетливо проявились в связи с тем, что Германия увеличивает свое участие в военных операциях НАТО . В настоящий момент военнослужащие Бундесвера задействованы в 15 миссиях альянса.

В конце апреля минобороны потребовало дополнительно €12 млрд до 2021 года для модернизации ВС.