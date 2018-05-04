Вашингтон провел 26 испытаний «гравитационной» ядерной бомбы

ВВС США провели 26 летных, инженерный и отладочных испытаний 12 модификации ядерной бомбы В61 ("гравитационной"). Генерал Джек Вайнштейн, замначальника штаба по стратегическому сдерживанию и интеграции ядерных вооружений, отмечает, что испытания проходят «очень хорошо».

"Гравитационная" бомба в ВВС США обозначается литерой B. Она является бомбой с переменной мощностью заряда: на некоторых модификациях (третьей, четвертой и десятой) можно установить заряд в 0.3, 1.5, 5, 10, 60, 80 или 170 килотонн. Бомба 11 модификации — новейшая из находящихся на вооружении США в настоящее время — имеет, как сообщается, только один вариант мощности ядерного заряда. Бомбы В61 могут подрываться по сигналу — как в воздухе и на поверхности земли, так и под землей.

Первые испытания 12 модификации данной бомбы проходили в 2015 году в Неваде . Тогда использовалась бомба без боезаряда.

В61-12 в три раза точнее бомб-предшественниц, сообщает РИА Новости . Ее особенность — наличие хвостового оперения, что делает ее более управляемой. Бомбу 12 модификации можно не спускать с парашютом, а просто сбросить с самолета, после чего бомба, при необходимости подруливая, сама планирует к цели.