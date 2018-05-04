У разбившегося Су-30СМ резко упала тяга двигателя

По информации «КоммерсантЪ», один из двигателей истребителя Су-30СМ ВКС России , потерпевшего крушение в Средиземном море, перед падением резко потерял тягу.

Ранее сообщалось, что проблемы у истребителя появились сразу после взлёта на высоте 200 метров и вместо дальнейшего набора высоты, борт начал заваливаться на нос. В этот момент, по словам источника «КоммерсантЪ», по непонятной причине произошло резкое падение тяги в одном из двигателей.

Ранее была дана информация, что причиной крушения могла стать птица, попавшая в двигатель.

Су-30СМ разбился в четверг в 09.45 мск, совершив взлёт с аэродрома. Пилоты катапультироваться не успели и погибли.