«Коммерсант» узнал подробности крушения российского Су-30СМ в Средиземном море

Крушению

российского истребителя Су-30СМ в Средиземном море предшествовало резкое падение тяги в одном из двигателей. Попытки же летчиков выровнять воздушное судно, вместо того чтобы катапультироваться, лишь усугубили ситуацию: самолет начал заваливаться и рухнул.

Как выяснил

"Коммерсант", экипаж Су-30СМ должен был совершить патрульный облет акватории Средиземного моря. Из соображений подстраховки истребитель осуществлял вылет с полным боекомплектом. Воздушное судно прошло полный цикл предполетной подготовки, и у специалистов не было нареканий к его состоянию. У командира экипажа, гвардии майора Альберта Давидяна был опыт выполнения подобных боевых задач.

Тем не менее практически сразу после вылета судна с аэродрома Хмеймим возникли проблемы. Поднявшись на высоту около 200 метров, истребитель неожиданно начал клевать носовой частью, сообщили очевидцы.

Как сообщил источник «Коммерсанта» в органах военного управления, в этот момент по неизвестной причине произошло резкое падение тяги в одном из двигателей Су-30СМ. Причем, как отмечают эксперты, летчики в такой ситуации могли успеть катапультироваться, но вместо этого попытались выровнять самолет и вернуться на аэродром.

Самолет при попытке разворота начал заваливаться на левую сторону и вскоре рухнул в море недалеко от города Джебла . От удара у воздушного судна целиком оторвало левое крыло и хвостовое оперение. Оба летчика погибли.

Ранее в качестве предварительной причины катастрофы называлось попадание птицы в двигатель истребителя. По информации «Коммерсанта», это версия не окончательная.

Как сообщил источник издания в авиапромышленности, расследовать ЧП будет специальная межведомственная комиссия. В нее войдут представители корпорации «Иркут» (производитель Су-30СМ), службы безопасности полетов авиации и главного штаба ВКС РФ

Для проведения расследования сначала необходимо извлечь останки самолета, что, по версии источников газеты, будет несложно. Глубина в районе падения Су-30СМ не превышает 20 метров, что позволит обойтись усилиями водолазов, без привлечения спецсредств.

Извлеченные из воды обломки самолета будут доставлены сначала в пункт материально-технического обеспечения в Тартусе, а после — самолетами военно-транспортной авиации на аэродром Чкаловский. Изучением черного ящика вероятнее всего займется 13-й НИИ Минобороны ( Люберцы ).