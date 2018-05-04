Авиация ВКС РФ пролетит над Москвой в парадном строю 4 мая

Первая репетиция воздушного парадного строя авиации ВКС России пройдет 4 мая, передает телеканал Москва 24. Над центром столицы пролетят самолеты и вертолеты Воздушно-космических сил России.

Начнется репетиция приблизительно в 10:40. Первый в этом году тренировочный пролет позволит летчикам до секунд выверить время выхода на заданные точки, а также убедиться, что строй движется зрелищно и по всем правилам безопасности.

В этом году над Красной площадью пролетят 73 воздушных судна — по количеству лет со Дня Победы. Среди них истребители пятого поколения Су-57 и модернизированные МиГ-31К, ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22МЗ, истребители Су-35, Су-30СМ, штурмовики Су-25, вертолеты Ми-26, Ми-8, Ка-52 и другие.

Для выполнения полетов авиации на параде задействуют восемь аэродромов в Московской, Тверской, Брянской, Саратовской, Калужской, Воронежской, Липецкой и Нижегородской областях.