Китайцы: как они воюют на самом деле

Ни для кого не секрет, что китайская армия, где число кадрового военного ресурса, включая народное ополчение, превышает 17 млн человек, самая многочисленная на планете. Стоит ли опасаться китайской военной машины?

Опыт, сын ошибок трудных

У китайской армии не так много поводов похвастаться громкими победами, не часто она давала отпор захватчикам. За долгую историю Китая кто только его завоевывал — тангуты, монголы, маньчжуры, чжурчжэни, японцы. Впрочем, с момента образования в 1949 году Китайской народной республики начался новый отсчет в истории страны и ее вооруженных сил. [С-BLOCK]

Первый боевой опыт Народно-освободительная армия Китая (НОАК) получила еще в 1930-е годы в ходе гражданской войны, закончившейся победой коммунистических сил над гоминьдановским режимом. Гражданский конфликт, а также война с милитаристской Японией стали последними крупными военными успехами народной армии. А дальше были очень спорные военные операции Китая.

За годы войны на Корейском полуострове (1950-53 гг.) по официальным данным армия КНР потеряла 60 тыс. солдат (по данным США — около 400 тыс.). В 1969 году во время конфликта с Советским Союзом за остров Даманский из 2500 китайских военных погибли более 800 (для сравнения, СССР, имея 250 солдат, потерял 58). Наконец, во время вторжения во Вьетнам в 1979 году части китайской армии увязли в приграничных территориях, оставив убитыми там более 20 тыс. военных. [С-BLOCK]

У Китая также было два приграничных военных конфликта с Индией (в 1962 и 1967 гг.). Власти КНР хоть и заявляли, что «смогли проучить Индию», западные аналитики утверждают, что тактическая победа в обоих случаях осталась за Дели

В 2010 году Пентагон сделал доклад, в котором анализировались военные кампании Китая в современной истории. В частности, там отмечалось, что НОАК любит камуфлировать свои действия, называя предупреждающие удары «стратегическими оборонительными операциями».

И числом, и умением

Осознавая слабую оснащенность и плохую подготовленность вооруженных сил, вскоре после основания КНР ее руководство инициировало военные реформы. Первая крупная реорганизация армии прошла в ноябре 1949 года, во время которой были созданы Военно-воздушные силы. Апрель 1950 года дал начало Военно-морским силам, в этом же году были созданы командные структуры артиллерии, бронетанковых войск и сил ПВО. А в 1964 году Китай пополнил ряды ядерных держав. [С-BLOCK]

Неотъемлемой частью военных реформ стало постепенное сокращение численности китайской армии, хотя она и продолжала оставаться самой большой в мире. Было сокращено и количество военных округов: в 1960-х гг. до 11, в 1980-х — до 7. Основной упор делался на качество подготовки войск и их техническое оснащение. В НОАК 5 родов войск: Сухопутные войска, Военно-морские силы, Военно-воздушные силы, Ракетные войска и Войска стратегической поддержки.

На сегодняшний день в армии Китая сочетается обязательная и добровольная служба, нахождение в народном ополчении и служба в запасе. Срок обязательной военной службы два года. Сверхсрочная служба, длившаяся до 12 лет, упразднена, вместо нее введена служба по контракту на срок не менее 3 и не более 30 лет. [С-BLOCK]

Численность НОАК — тех, кто находится на действительной военной службе — более 2,3 млн солдат и офицеров (к примеру, вторая по численности в мире армия США имеет в своем составе 1,3 млн военнослужащих, пятая в этом списке армия РФ насчитывает почти 800 тыс. человек). Кроме этого в составе НОАК, по мнению специалистов, около 3 млн человек наиболее подготовленной части резерва и порядка 12 млн народного ополчения.

Двигатель милитаризации

За последние 15 лет в области перевооружения Китай совершил рывок, аналогов которому в мировой истории нет. В основе всего — мощнейший Военно-промышленный комплекс, который в себя включает 24 предприятия атомной отрасли, 12 предприятий ракетно-космической отрасли, 9 авиазаводов, 14 заводов по производству бронетехники, 20 предприятий по сборке артиллерийских орудий и более 200 предприятий по производству боеприпасов. [С-BLOCK]

За годы реформ китайский ВПК по количеству выпускаемой военной техники вышел на первое место в мире. Каждый год в Китае выпускается более 300 боевых самолетов и вертолетов, столько же танков, порядка 30 подводных лодок и боевых кораблей. По производству практически всех классов военной техники Китай опережает все вместе взятые страны НАТО

Ежегодные военные расходы Китая сегодня оцениваются примерно в 215 млрд долларов (2-е место в мире). Впрочем, это пока заметно уступает расходам на военные нужды в США, которые тратят 596 млрд долларов. Тем не менее, за последние пять лет КНР увеличила продажу своего оружия на 150% и недавно вышла на третье место в мире по этим показателям.

Неявное превосходство

Сегодня главной задачей для руководства КНР является создание армии нового типа, подготовленной и вооруженной согласно современным требованиям ведения войны. 3 сентября 2015 года по случаю парада в честь 70-й годовщины окончания Второй мировой войны на главной пекинской площади Тяньаньмэнь были продемонстрированы последние разработки китайской техники: среди них беспилотные летательные аппараты Yilong, танк Type 99А, боевая машина десанта ZBD-03, тяжелый противотанковый ракетный комплекс HJ-10, зенитный ракетный комплекс HQ-9. [С-BLOCK]

Некоторые западные эксперты скептически относятся к новинкам китайского ВПК, намекая, что в Поднебесной не прочь позаимствовать чужие технологии. Так, аналитик сингапурского Института обороны и стратегических исследований Майкл Раска утверждает, что установки ракет «земля-воздух» HQ-6A концептуально основаны на итальянских ракетах Аlenia Aspide, а китайские палубные истребители J-16 имеют в качестве прототипа российские Су-30.

Не самого высокого мнения эксперты и о возможностях китайского оружия. К примеру, автомат QBZ-95, использующий новый 5,8-мм промежуточный патрон, хотя и получил высокие оценки за эффективность в бою на средних дистанциях, при стрельбе на большие расстояния испытывает трудности.

Не все так гладко и в китайских ВМС. Так, пока единственный китайский авианосец «Ляонин», (заложенный в 1985 на верфи в Николаеве для ВМФ СССР) имеет серьезные ограничения для использования палубной авиации, в связи с чем эксплуатируется как учебно-экспериментальный корабль.

Китайская угроза

Милитаризация Китая, на вооружении которого, по разным оценкам, от нескольких сот до нескольких тысяч ядерных боеголовок, естественно приковывает пристальное внимание мирового сообщества. Следит за приумножением военной мощи Китая и Россия. Является ли Китай потенциальной угрозой для нашей страны? Некоторые эксперты отвечают на это утвердительно. [С-BLOCK]

Корни возможной военной агрессии Китая они находят в острейших внутренних проблемах страны: перенаселенности, высокой безработице, нехватке природных ресурсов и пахотных земель, катастрофической ситуации с экологией. Заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин отмечает, что «цель Китая — это расширение стратегических границ жизненного пространства далеко за пределы нынешних границ КНР».

Последнее время стало известно о масштабном строительстве в Китае бункеров, каждый из которых в течение долгих месяцев сможет обеспечивать автономное проживание нескольких тысяч человек. Кроме этого, возле российских границ появились широкополосные бетонные дороги, способные выдерживать нагрузку тяжелой военной техники. [С-BLOCK]

Стоит обратить внимание и на некоторые цифры. Башня новейшей китайской БМП WZ-502G выдерживает попадание 30-миллиметрового бронебойного снаряда с дистанции 1 километр, а борта его корпуса — попадание 14,5-миллиметрового боеприпаса с 200 метров. По странному совпадению 30 миллиметров — это калибр пушки 2А42, стоящей на российской БМП-2, а калибр 14,5 миллиметра имеет только один пулемет в мире — отечественный КПВТ.

Возможная территориальная экспансия Китая, по мнению некоторых специалистов, имеет хорошие перспективы. «При начале военных действий китайская армия будет в Хабаровске через два — три часа… Дальний Восток будет отрезан от России. Дальнейшая его судьба будет решена Китаем в считанные недели», — предрекает эксперт Александр Аладдин.

Российский президент Владимир Путин по этому поводу заявил следующее: «Китай не является угрозой безопасности России. Мы поддерживаем добрососедские отношения уже на протяжении нескольких сотен лет… слухи о том, что многомиллионная армия Китая однажды займет обширные территории нашего Дальнего Востока, сильно преувеличены».

Стратегия Поднебесной

А что угрожает самому Китаю? В Пекине главными угрозами по-прежнему считают покушающихся на суверенитет КНР сепаратистов, действующих под лозунгами: «За независимость Тайваня», «За независимость Восточного Туркестана» и «За независимость Тибета». [С-BLOCK]

Не оставляет китайское руководство без внимания наращивание военного присутствия США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Поэтому основные силы ВМС и ВВС Китая сосредоточены на юге страны для решения задач при возможном противостоянии Соединенным Штатам. К слову, в сентябре 2015 года у берегов Аляски было замечено пять кораблей китайских ВМС. Так далеко на север китайские военные суда еще не заплывали. [С-BLOCK]

Другая цель потенциальной военной активности Китая — это Тайвань. По мнению военных экспертов, несмотря на отсутствие опыта десантных операций, НОАК способна закрыть «тайваньский вопрос» в считанные недели, если не дни. Однако прагматичный Пекин не стремится к прямой экспансии. Гораздо выгоднее решить проблему мирно, добившись присоединения процветающего острова путем политического нажима.