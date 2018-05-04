Участие в параде Победы в Пскове примет в 1,5 раза больше техники, чем в 2017 году

ПСКОВ , 4 мая. / ТАСС /. Участие в параде Победы в Пскове примет 71 единица военной техники, что в 1,5 раза больше, чем в 2017 году, сообщил в интервью ТАСС заместитель начальника штаба 76-й десантно-штурмовой дивизии гвардии подполковник Эдуард Сторожев.

"В параде в этом году примут участие 1285 военнослужащих, будет задействована 71 единица военной техники. Год назад в параде принимали участие 1112 военнослужащих и 42 единицы военной техники", — уточнили он.

В этом году впервые по Пскову проедут новые образцы военной техники. «У нас будет новая техника: БМД-4, БТР-МДМ „Ракушка“. Впервые квадроциклы новые военные будут показаны, машины обеспечения также новые будут. У нас не было в прошлом году колесной техники, а в этом году будут представлены заправочные комплексы, зарядные станции», — пояснил Сторожев.