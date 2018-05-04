Участие в параде Победы в Пскове примет в 1,5 раза больше техники, чем в 2017 году 

ПСКОВ, 4 мая. /ТАСС/. Участие в параде Победы в Пскове примет 71 единица военной техники, что в 1,5 раза больше, чем в 2017 году, сообщил в интервью ТАСС заместитель начальника штаба 76-й десантно-штурмовой дивизии гвардии подполковник Эдуард Сторожев.
"В параде в этом году примут участие 1285 военнослужащих, будет задействована 71 единица военной техники. Год назад в параде принимали участие 1112 военнослужащих и 42 единицы военной техники", — уточнили он.
В этом году впервые по Пскову проедут новые образцы военной техники. «У нас будет новая техника: БМД-4, БТР-МДМ „Ракушка“. Впервые квадроциклы новые военные будут показаны, машины обеспечения также новые будут. У нас не было в прошлом году колесной техники, а в этом году будут представлены заправочные комплексы, зарядные станции», — пояснил Сторожев.
Он также добавил, что в Параде Победы в Пскове будут участвовать десантники 76-й дивизии ВДВ, бойцы 2-й бригады спецназа, летчики 334-го Берлинского военно-транспортного авиационного Краснознаменного полка, сотрудники Пограничного управления Федеральной службы безопасности РФ по Псковской области, подразделения Псковского филиала академии Федеральной службы исполнения наказаний. Кроме того, будут задействованы парадные расчеты Псковского кадетского корпуса и юнармейского движения региона.