Радиолокационные комплексы «Сопка-2» передадут подразделениям Северного флота

РЛК «Сопка-2» предназначен для использования в качестве источника радиолокационной информации для систем управления воздушным движением и контроля воздушного пространства.

Офицеры военного представительства приступили к технической приемке трассовых радиолокационных комплексов (РЛК) «Сопка-2». В мае в рамках текущего гособоронзаказа предприятие-изготовитель передаст подразделениям Северного флота шесть комплектов.

РЛК «Сопка-2» — автоматизированный твердотельный трехкоординатный трассовый радиолокационный комплекс двойного назначения. Предназначен для использования в качестве источника радиолокационной информации для систем управления воздушным движением и контроля воздушного пространства.

Благодаря высокой разрешающей способности «Сопка-2» способна распознавать отдельные воздушные цели, летящие в составе группы. Комплекс оборудован защитным антенным куполом и способен работать в любых метеоусловиях, в частности, при ветрах до 40 метров в секунду и температурах до минус 40 градусов по Цельсию.