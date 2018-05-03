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Радиолокационные комплексы «Сопка-2» передадут подразделениям Северного флота
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Радиолокационные комплексы «Сопка-2» передадут подразделениям Северного флота 

ТК «Звезда» 21 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
РЛК «Сопка-2» предназначен для использования в качестве источника радиолокационной информации для систем управления воздушным движением и контроля воздушного пространства.
Офицеры военного представительства приступили к технической приемке трассовых радиолокационных комплексов (РЛК) «Сопка-2». В мае в рамках текущего гособоронзаказа предприятие-изготовитель передаст подразделениям Северного флота шесть комплектов.
РЛК «Сопка-2» — автоматизированный твердотельный трехкоординатный трассовый радиолокационный комплекс двойного назначения. Предназначен для использования в качестве источника радиолокационной информации для систем управления воздушным движением и контроля воздушного пространства.
Благодаря высокой разрешающей способности «Сопка-2» способна распознавать отдельные воздушные цели, летящие в составе группы. Комплекс оборудован защитным антенным куполом и способен работать в любых метеоусловиях, в частности, при ветрах до 40 метров в секунду и температурах до минус 40 градусов по Цельсию.
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