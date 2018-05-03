Ударный вертолет-беспилотник впервые продемонстрируют на Параде Победы в Москве

На репетиции Парада Победы, которая состоится в Москве 3 мая, будет впервые продемонстрирован новейший разведывательно‐ударный беспилотник, который способен нести на борту до 150 килограммов вооружения и мощные системы мониторинга. Об этом сообщил «Интерфакс».

Беспилотный, аппарат проедет на платформе грузового автомобиля КамАЗ в составе колонны техники, которая проследует по Тверской улице. Рядом будут находиться контейнеры для боеприпасов.

Новая машина сможет развивать скорость до 150 километров в час и выполнять полеты продолжительностью до четырех часов, неся при этом до 150 килограммов полезной нагрузки. Управление и транспортировка комплекса будут осуществляться автономным наземным пунктом на базе автомобиля «КамАЗ».

Обновленная версия истребителей‐перехватчиков МиГ‐31К, оснащенная гиперзвуковыми ракетными комплексами «Кинжал» впервые будет участвовать в параде ко Дню Победы в Москве.