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Ударный вертолет-беспилотник впервые продемонстрируют на Параде Победы в Москве
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Ударный вертолет-беспилотник впервые продемонстрируют на Параде Победы в Москве 

360tv.ru 25 минут назад
На репетиции Парада Победы, которая состоится в Москве 3 мая, будет впервые продемонстрирован новейший разведывательно‐ударный беспилотник, который способен нести на борту до 150 килограммов вооружения и мощные системы мониторинга. Об этом сообщил «Интерфакс».
Беспилотный, аппарат проедет на платформе грузового автомобиля КамАЗ в составе колонны техники, которая проследует по Тверской улице. Рядом будут находиться контейнеры для боеприпасов.
Сообщается, что беспилотник разработан конструкторско-технологическим центром холдинга «Вертолеты России».
Новая машина сможет развивать скорость до 150 километров в час и выполнять полеты продолжительностью до четырех часов, неся при этом до 150 килограммов полезной нагрузки. Управление и транспортировка комплекса будут осуществляться автономным наземным пунктом на базе автомобиля «КамАЗ».
Обновленная версия истребителей‐перехватчиков МиГ‐31К, оснащенная гиперзвуковыми ракетными комплексами «Кинжал» впервые будет участвовать в параде ко Дню Победы в Москве.
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