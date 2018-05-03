Авиационный завод в Таганроге передал ВМФ противолодочный самолет Ту-142МК после ремонта

"3 мая ТАНТК имени Г. М. Бериева передал авиации ВМФ очередной капитально отремонтированный на предприятии дальний противолодочный самолет Ту-142МК с бортовым номером 54. Самолет получил собственное имя «Владимир Дубинский» в честь полковника Владимира Ивановича Дубинского — первого командира 76-го отдельного противолодочного авиационного полка ВВС Северного флота", — говорится в сообщении.

Как сообщает ОАК, после прохождения всех необходимых испытаний Ту-142МК передали экипажу морской авиации Северного флота. Самолет успешно совершил перелет к месту постоянного базирования.