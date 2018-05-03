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США обеспокоены действиями Китая в Южно-Китайском море
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США обеспокоены действиями Китая на островах в Южно-Китайском море 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Фото : U.S. Navy / MCS 2nd Class Declan Barnes
. Официальный представитель Пентагона Дана Уайт заявила, что США обеспокоены действиями Китая на островах в Южно-Китайском море.
Ранее телеканал CNBC со ссылкой на источники сообщил, что Китай тайно установил противокорабельные крылатые ракеты и зенитный ракетный комплекс на трех своих форпостах, которые находятся на спорных островах архипелага Наньша в Южно-Китайском море.
Уайт отметила, что США "обеспокоены милитаризацией этих островов".
"Китай должен понять, что они получают выгоду от свободы навигации в море. Мы продолжим проводить наши операции и хотим убедиться, что китайцы понимают, что они не могут и не должны быть враждебными", — добавила она.
У Китая и ряда стран региона — Японии, Вьетнама и Филиппин — есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. США заявляют, что КНР строит искусственные острова, делает их военными объектами и за счет искусственной суши расширяет свои территориальные воды. Китай отвергает обвинения США.
Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Китай не признал решение арбитража.
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