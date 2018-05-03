Пентагон назвал количество военных в Сирии и Ираке

Пентагон назвал количество военных США в Сирии и Ираке

«Наша численность в Сирии и Ираке составляет около пяти тысяч. Это число приблизительно», — сказала Уайт, передает РИА «Новости».

При этом она отказалась сообщить журналистам, каково число военнослужащих в каждом из государств.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США не хотят выводить войска из Сирии до того, как «дипломаты выиграют мир».