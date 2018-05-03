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Пентагон назвал количество военных в Сирии и Ираке
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Пентагон назвал количество военных США в Сирии и Ираке 

Деловая газета «Взгляд» 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт заявила, что численность контингента ВС США в Сирии и Ираке составляет порядка 5 тыс. человек.
«Наша численность в Сирии и Ираке составляет около пяти тысяч. Это число приблизительно», — сказала Уайт, передает РИА «Новости».
При этом она отказалась сообщить журналистам, каково число военнослужащих в каждом из государств.
Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США не хотят выводить войска из Сирии до того, как «дипломаты выиграют мир».
Президент США Дональд Трамп не раз заявлял, что единственная цель американского присутствия в Сирии — разгром террористической организации «Исламское государство». Так, он утверждал, что войска США находятся в Сирии «по одной причине: чтобы избавиться от ИГ и вернуться домой».
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