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Отдельная ордена Жукова бригада морской пехоты Черноморского флота получила почетное наименование «гвардейская»
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Отдельная ордена Жукова бригада морской пехоты Черноморского флота получила почетное наименование «гвардейская» 

ТК «Звезда» 34 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Командующий ЧФ адмирал Александр Витко поздравил личный состав соединения со знаменательным событием и пожелал успехов в боевой подготовке военнослужащим прославленного соединения.
Сегодня командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко провел торжественную церемонию в связи с присвоением бригаде морской пехоты Черноморского флота почетного наименования «гвардейская».
Как сообщил в ходе церемонии командующий Черноморским флотом, «Указом Президента Российской Федерации № 36 от 29 января 2018 года за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, и учитывая её заслуги в мирное время присвоить отдельной ордена Жукова бригаде морской пехоты наименование „гвардейская“.
Адмирал Александр Витко поздравил личный состав соединения со знаменательным событием и пожелал успехов в боевой подготовке военнослужащим прославленного соединения.
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