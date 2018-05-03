Отдельная ордена Жукова бригада морской пехоты Черноморского флота получила почетное наименование «гвардейская»

Командующий ЧФ адмирал Александр Витко поздравил личный состав соединения со знаменательным событием и пожелал успехов в боевой подготовке военнослужащим прославленного соединения.

Сегодня командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко провел торжественную церемонию в связи с присвоением бригаде морской пехоты Черноморского флота почетного наименования «гвардейская».

Как сообщил в ходе церемонии командующий Черноморским флотом, «Указом Президента Российской Федерации № 36 от 29 января 2018 года за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, и учитывая её заслуги в мирное время присвоить отдельной ордена Жукова бригаде морской пехоты наименование „гвардейская“.

Адмирал Александр Витко поздравил личный состав соединения со знаменательным событием и пожелал успехов в боевой подготовке военнослужащим прославленного соединения.