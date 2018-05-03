В Бологовском соединении РВСН пройдёт военно-спортивная игра «Зарница» для молодежи допризывного возраста

Перед началом состязаний военнослужащие филиала проведут для школьников «Мастер-класс» с обширной демонстрационной программой военно-прикладных видов спорта.

4 мая, в преддверии празднования 73-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, в Бологовском ракетном соединении пройдёт военно-спортивная игра «Зарница» для молодежи допризывного возраста.

В состязаниях примут участие около 100 ребят от 14 до 16 лет. Участникам требуется пройти ряд испытаний, формирующих навыки реакции в нестандартных ситуациях, укреплению физической выносливости и совместной работе в коллективе.

Перед началом состязаний военнослужащие филиала проведут для школьников «Мастер-класс» с обширной демонстрационной программой военно-прикладных видов спорта.

Соревнования откроются общим построением и строевой подготовкой, позже ребята примут участие во всех этапах эстафеты: силовое двоеборье, стрельба из пневматического оружия, оказание первой медицинской помощи, ориентирование на местности и т.д. Также команды пройдут полосу препятствий.

Школьники смогут поближе ознакомиться с военным делом: посмотреть на быт ракетчиков, попробовать себя при прохождении испытаний военной направленности.

Лучшие команды будут награждены кубками и почетными грамотами.

«Зарница» нацелена на формирование у подростков навыков быстрой реакции в нестандартных ситуациях и станет частью системы начальной военной подготовки будущих призывников.