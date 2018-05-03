Ещё
В Бологовском соединении РВСН пройдёт военно-спортивная игра «Зарница» для молодежи допризывного возраста
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Бологовском соединении РВСН пройдёт военно-спортивная игра «Зарница» для молодежи допризывного возраста 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Перед началом состязаний военнослужащие филиала проведут для школьников «Мастер-класс» с обширной демонстрационной программой военно-прикладных видов спорта.
4 мая, в преддверии празднования 73-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, в Бологовском ракетном соединении пройдёт военно-спортивная игра «Зарница» для молодежи допризывного возраста.
В состязаниях примут участие около 100 ребят от 14 до 16 лет. Участникам требуется пройти ряд испытаний, формирующих навыки реакции в нестандартных ситуациях, укреплению физической выносливости и совместной работе в коллективе.
Перед началом состязаний военнослужащие филиала проведут для школьников «Мастер-класс» с обширной демонстрационной программой военно-прикладных видов спорта.
Соревнования откроются общим построением и строевой подготовкой, позже ребята примут участие во всех этапах эстафеты: силовое двоеборье, стрельба из пневматического оружия, оказание первой медицинской помощи, ориентирование на местности и т.д. Также команды пройдут полосу препятствий.
Школьники смогут поближе ознакомиться с военным делом: посмотреть на быт ракетчиков, попробовать себя при прохождении испытаний военной направленности.
Лучшие команды будут награждены кубками и почетными грамотами.
«Зарница» нацелена на формирование у подростков навыков быстрой реакции в нестандартных ситуациях и станет частью системы начальной военной подготовки будущих призывников.
ТК «Звезда»: последние новости
Военные США останутся в Южной Корее даже после подписания мира с КНДР Британские истребители будут бороться «с агрессией» над Черным морем В НАТО обеспокоены растущей мощью Черноморского и Северного флота России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Побег россиян в США, новый налог и другие события дня25
Путин провел массовые отставки447
Windows сломал компьютеры по всему миру92
Популярный российский блогер найден мертвым137
Российская нефть уходит из Европы33
Видео
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
02:06
«Снаряды продавали налево, а теперь заметают следы»
Пожары Происшествия
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:19
В московском парке перевернулась повозка с людьми
Происшествия
03:05
У Савченко начали крошиться зубы
Украина В мире
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:36
Популярный российский блогер найден мертвым
Происшествия Рынки
00:59
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе
В мире Другое
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение