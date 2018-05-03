К тушению пожара на складе боеприпасов под Харьковом привлекли авиацию

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил, что территория арсенала в Балаклее задымлена, наблюдаются взрывы низкой интенсивности, однако на место происшествия были направлены пожарный самолет Ан-32 и вертолет Ми-8.

В Генштабе ВСУ уточнили, что пожарный самолет Ан-32 выполнил три, а вертолет Ми-8 — четыре сброса воды, в дальнейшем авиасредства планируется привлекать «по необходимости», передает ТАСС

Кроме того, согласно информации генштаба ВСУ, к ликвидации привлечены четыре пожарных расчета от вооруженных сил Украины и шесть от госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), три пожарных танка, инженерная машина разграждения, самолет Ан-32 и вертолет Ми-8.

Также на место отправлены 69 военнослужащих ВСУ и 25 представителей ГСЧС. Еще 11 пожарных расчетов ГСЧС находятся на дежурстве в Балаклее.

«На территории арсенала продолжаются мероприятия по ликвидации чрезвычайного происшествия. Угрозы для хранилищ с боеприпасами нет», — заверил Генштаб ВСУ.

Военная прокуратура Харьковского гарнизона открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины («Халатное отношение к военной службе в условиях особого периода, кроме военного положения»).