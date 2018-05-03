Бригада морской пехоты ЧФ получила почетное наименование гвардейской

810-й отдельной Ордена Жукова бригаде морской пехоты Черноморского флота присвоено почетное наименование «гвардейская».

Особым знаком отныне отмечена 810-я отдельная бригада морской пехоты Черноморского флота. Указом президента ей присвоено почетное наименование «гвардейская».

Сегодня на торжественном построении рядом с орденом Жукова на боевом знамени закрепили георгиевскую ленту. В президентском указе отмечено, что звание присвоено за массовый героизм и отвагу, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества.

810-ая бригада стала вторым гвардейским соединением Черноморского флота. Ранее это почетное наименование получил ракетный крейсер «Москва».