Экипаж большого десантного корабля «Цезарь Куников» провел урок мужества в одноименной школе города Азова

Командир экипажа корабля капитан 2 ранга Андрей Саватьев рассказал ученикам школы героические истории защиты Новороссийска во время Великой Отечественной войны.

Экипаж большого десантного корабля Черноморского флота «Цезарь Куников» после швартовки в порту города Азова провёл урок мужества с детьми старших классов в местной средней общеобразовательной школе, которая носит имя Героя Советского союза, советского офицера, командира десантного отряда, захватившего плацдарм «Малая земля» Цезаря Львовича Куникова.

Командир экипажа корабля капитан 2 ранга Андрей Саватьев рассказал ученикам школы героические истории защиты Новороссийска во время Великой Отечественной войны, поведал об истории формирования и развития Черноморского флота, а также ответил на множество вопросов о службе на боевом корабле и его применении в вооруженных конфликтах последнего времени.