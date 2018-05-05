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Экипаж большого десантного корабля «Цезарь Куников» провел урок мужества в одноименной школе города Азова
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Экипаж большого десантного корабля «Цезарь Куников» провел урок мужества в одноименной школе города Азова 

ТК «Звезда» 35 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Командир экипажа корабля капитан 2 ранга Андрей Саватьев рассказал ученикам школы героические истории защиты Новороссийска во время Великой Отечественной войны.
Экипаж большого десантного корабля Черноморского флота «Цезарь Куников» после швартовки в порту города Азова провёл урок мужества с детьми старших классов в местной средней общеобразовательной школе, которая носит имя Героя Советского союза, советского офицера, командира десантного отряда, захватившего плацдарм «Малая земля» Цезаря Львовича Куникова.
Командир экипажа корабля капитан 2 ранга Андрей Саватьев рассказал ученикам школы героические истории защиты Новороссийска во время Великой Отечественной войны, поведал об истории формирования и развития Черноморского флота, а также ответил на множество вопросов о службе на боевом корабле и его применении в вооруженных конфликтах последнего времени.
Большой десантный корабль (БДК) «Цезарь Куников» прибыл в Ростовскую область, пройдя под аркой строящегося Крымского моста для участия в праздничных мероприятиях, посвящённых 100-летию создания Северо-Кавказского (Южного) военного округа.
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