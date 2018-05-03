БДК «Цезарь Куников» примет участие в праздновании столетия ЮВО

Для участия в торжественных мероприятиях корабль совершил дальний переход, в том числе пройдя под аркой моста в Керченском проливе.

Большой десантный корабль Черноморского флота «Цезарь Куников» примет участие в празднованиях столетия Южного военного округа.

«Цезарь Куников» — большой десантный корабль проекта 775, состоящий на вооружении Черноморского флота ВМФ России . Полное водоизмещение — более 4000 тонн. Длина — 112,5 м, ширина 15 м. Экипаж — 87 человек.

Главная задача — постановка минных заграждений, доставка гумпомощи и эвакуация населения. Корабль способен перевозить свыше двухсот морпехов и несколько десятков единиц тяжелой техники: танки, бтры, минометы, внедорожники. На необорудованное побережье или море десант и машины высаживают через носовую аппарель.

Вместе с эикпажем БДК в Азов прибыл взвод морских пехотинцев. Они тоже будут участвовать в торжетсвенных мероприятиях.

Корабль принимал участие в переброске российского контингента KFOR из российского порта Туапсе в греческий порт Салоники , в боевых действиях Черноморского флота во время войны в Южной Осетии , в знаменитой операции «Сирийский экспресс».

Цезарь Куников — герой Великой Отечественной войны, который был командиром отряда, захватившем плацдарм «Малая земля». Семь дней он зачищал огневые точки врага и отбивал атаки врага.