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Военнослужащие все чаще отдают предпочтение военной ипотеке
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Военнослужащие все чаще отдают предпочтение военной ипотеке 

ТК «Звезда» 54 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Об этом заявил руководитель ФГКУ «Центррегионжилье» Валерий Овчаренко в Екатеринбурге на Дне открытых дверей по вопросам реализации накопительно-ипотечной системы при обеспечении военнослужащих жильем.
Более 10 тыс. военнослужащих, имеющих право выбора формы обеспечения жильем, предпочли военную ипотеку вместо получения готовых квартир или жилищной субсидии. Об этом заявил руководитель ФГКУ «Центррегионжилье» Валерий Овчаренко в Екатеринбурге на Дне открытых дверей по вопросам реализации накопительно-ипотечной системы (НИС) жилищного обеспечения военнослужащих.
«В 2017 году и в первом квартале этого года сотрудники «Центррегионжилье» направили документы для включения в реестр участников накопительно-ипотечной системы 13,5 тыс. военнослужащих, из которых 80 проц. — это военнослужащие, имеющие право выбора формы обеспечения жильем», — отметил Валерий Овчаренко.
«Резко возросшая популярность военной ипотеки объясняется тем, что военнослужащие могут купить собственные квадратные метры уже через три года участия в программе НИС в отличие от традиционных форм получения жилья: в натуральном виде или жилищной субсидии, где право возникает при выслуге в 20 лет», — пояснил руководитель учреждения.
Он добавил, что в соответствии с законом к таким категориям относятся солдаты, матросы, сержанты, старшины, заключившие второй контракт после 2005 года, а также прапорщики и мичманы с общей продолжительностью военной службы по контракту не более 3 лет, заключившие контракты до 2005 года.
Начиная с 2024 года накопительно-ипотечная система станет основной формой обеспечения жильем военнослужащих.
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