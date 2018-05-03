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В Калининграде начался сбор специалистов медицинской службы ВМФ
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В Калининграде начался сбор специалистов медицинской службы ВМФ 

ТК «Звезда» 54 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Особое внимание флотских медиков будет уделено вопросам сохранения здоровья военнослужащих, а также профилактике сезонной заболеваемости на территориях воинских частей.
В Калининграде начался сбор специалистов медицинской службы, в котором принимают участие 50 начальников медицинских служб соединений и воинских частей ВМФ.
В ходе мероприятия будут рассмотрены вопросы оказания хирургической и терапевтической помощи и организации медицинского обеспечения войск в полевых условиях и в дальних походах кораблей.
Особое внимание флотских медиков будет уделено вопросам сохранения здоровья военнослужащих, а также профилактике сезонной заболеваемости на территориях воинских частей.
По результатам сбора военными медиками будет выработана единая методика профилактики сезонной заболеваемости в воинских коллективах с учетом передового опыта и использования современных методик и медицинских препаратов.
Также флотские медики примут непосредственное участие в учении надводных кораблей, на котором будут отработаны вопросы по борьбе за живучесть, оказания первой и доврачебной медицинской помощи пострадавшим морякам, внутрикорабельной транспортировке раненых и проведении лечебно-профилактической работы.
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