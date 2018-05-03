День призывника

21 апреля 2018 года на базе воинской части № 61899 состоялось городское мероприятие — День призывника в городе Москве

В общегородском мероприятии участвовали представители всех районов столицы и военных комиссариатов.

День призывника в городе Москве проводился на базе 27 отдельной гвардейской Севастопольской Краснознаменной мотострелковой бригады. Данная войсковая часть, сформированная в 1940 году как стрелковый полк в г. Чугуево Харьковской области, прошла славный боевой путь в годы Великой Отечественной войны. Полк принимал участие в кровопролитных боях на Северном Кавказе, в Керченской операции и штурме Севастополя , освобождении Прибалтики и штурме Кенигсберга . 10 военнослужащих части были удостоены высокого звания Героя Советского Союза.

Призывников и всех присутствующих на мероприятии поздравил военный комиссар города Москвы Щепилов В. А.

Далее, у гостей появилась возможность ознакомиться с бытом и размещением личного состава, учебными классами по боевой подготовке, с боевой техникой и вооружением, рассмотреть виды оружия. Кроме того, зрителям представилась возможность попасть в музей Боевой Славы, расположенный на территории части.

Завершалось мероприятие на стадионе в воинской части, где перед зрителями выступили солдаты взвода разведроты. В своем выступлении они продемонстрировали специальные приемы и навыки обращения с оружием, приемы в парных и групповых поединках.