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День призывника 

Управа района Арбат города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
21 апреля 2018 года на базе воинской части № 61899 состоялось городское мероприятие — День призывника в городе Москве.
В общегородском мероприятии участвовали представители всех районов столицы и военных комиссариатов.
День призывника в городе Москве проводился на базе 27 отдельной гвардейской Севастопольской Краснознаменной мотострелковой бригады. Данная войсковая часть, сформированная в 1940 году как стрелковый полк в г. Чугуево Харьковской области, прошла славный боевой путь в годы Великой Отечественной войны. Полк принимал участие в кровопролитных боях на Северном Кавказе, в Керченской операции и штурме Севастополя, освобождении Прибалтики и штурме Кенигсберга. 10 военнослужащих части были удостоены высокого звания Героя Советского Союза.
Призывников и всех присутствующих на мероприятии поздравил военный комиссар города Москвы Щепилов В. А.
Далее, у гостей появилась возможность ознакомиться с бытом и размещением личного состава, учебными классами по боевой подготовке, с боевой техникой и вооружением, рассмотреть виды оружия. Кроме того, зрителям представилась возможность попасть в музей Боевой Славы, расположенный на территории части.
Завершалось мероприятие на стадионе в воинской части, где перед зрителями выступили солдаты взвода разведроты. В своем выступлении они продемонстрировали специальные приемы и навыки обращения с оружием, приемы в парных и групповых поединках.
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