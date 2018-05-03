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В Сибири более 4 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники готовят к летнему периоду эксплуатации
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В Сибири более 4 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники готовят к летнему периоду эксплуатации 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащие 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа проводят технические операции по проверке электрических систем, работоспособности агрегатов, замене и доливке технических жидкостей.
Военнослужащие 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Кемеровской, Новосибирской областях, Алтайском крае и Республике Тыва, приступили к переводу вооружения, военной и специальной техники на летний режим эксплуатации.
В ходе проведения работ в парках боевых машин было организовано свыше 30 специальных постов по обслуживанию воздушных фильтров, аккумуляторных батарей, проведению покрасочных и сварочных работ.
Военнослужащие ЦВО проводят технические операции по проверке электрических систем, работоспособности агрегатов, замене и доливке технических жидкостей. Работы проводились на таких образцах техники, как бронеавтомобили «Тигр», КамАЗ-53501, «Урал-4320» и средствах связи на колесном транспорте. Также были проведены работы на новейших образцах техники, недавно поступивших на вооружение округа, — бронеавтомобилях «Тайфун-К» и самоходных артиллерийских орудиях «Нона-СВК».
Кроме того, в соединениях 41-й общевойсковой армии ЦВО были проведены занятия с личным составом по вопросам эксплуатации техники в условиях высоких климатических температур.
Перевод вооружения, военной и специальной техники в соединениях и воинских частях, дислоцированных в Сибири, продлится до 20 мая.
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