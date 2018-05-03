9 мая в Хабаровске впервые будет развернут новый мобильный пункт отбора граждан на военную службу по контракту

Желающие смогут ознакомиться с особенностями прохождения службы по контракту в соединениях и воинских частях Восточного военного округа.

9 мая в Хабаровске на площади Ленина впервые будет развернут новый мобильный пункт отбора граждан на военную службу по контракту.

Желающие смогут ознакомиться с особенностями прохождения службы по контракту в соединениях и воинских частях Восточного военного округа, в частности можно получить информацию по вопросам денежного довольствия, обеспечения жильем, различных льгот.

Напомним, сразу три новых современных мобильных пункта отбора граждан на военную службу по контракту в ближайшее время поступят в Восточный военный округ.

Так новые мобильные пункты отбора начнут функционировать на территории Республики Бурятия , Забайкальского и Приморского краев.

Мобильный пункт отбора представляет собой высокотехнологичный комплекс на шасси автомобиля повышенной проходимости КамАЗ-43118, на кузове которого размещен сам модуль пункта отбора, а многофункциональный прицеп может использоваться как различного рода площадки, в частности, как сцена для выступления творческих коллективов.

На территории ВВО работают 14 специализированных пунктов отбора граждан на военную службу по контракту. В текущем году пункты отбора граждан на военную службу по контракту планируют отобрать и направить в войска округа более девяти тысяч человек.