Ещё
9 мая в Хабаровске впервые будет развернут новый мобильный пункт отбора граждан на военную службу по контракту
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Популярный российский блогер найден мертвым
Популярный российский блогер найден мертвым

9 мая в Хабаровске впервые будет развернут новый мобильный пункт отбора граждан на военную службу по контракту 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Желающие смогут ознакомиться с особенностями прохождения службы по контракту в соединениях и воинских частях Восточного военного округа.
9 мая в Хабаровске на площади Ленина впервые будет развернут новый мобильный пункт отбора граждан на военную службу по контракту.
Желающие смогут ознакомиться с особенностями прохождения службы по контракту в соединениях и воинских частях Восточного военного округа, в частности можно получить информацию по вопросам денежного довольствия, обеспечения жильем, различных льгот.
Напомним, сразу три новых современных мобильных пункта отбора граждан на военную службу по контракту в ближайшее время поступят в Восточный военный округ.
Так новые мобильные пункты отбора начнут функционировать на территории Республики Бурятия, Забайкальского и Приморского краев.
Мобильный пункт отбора представляет собой высокотехнологичный комплекс на шасси автомобиля повышенной проходимости КамАЗ-43118, на кузове которого размещен сам модуль пункта отбора, а многофункциональный прицеп может использоваться как различного рода площадки, в частности, как сцена для выступления творческих коллективов.
На территории ВВО работают 14 специализированных пунктов отбора граждан на военную службу по контракту. В текущем году пункты отбора граждан на военную службу по контракту планируют отобрать и направить в войска округа более девяти тысяч человек.
ТК «Звезда»: последние новости
Военные США останутся в Южной Корее даже после подписания мира с КНДР В НАТО обеспокоены растущей мощью Черноморского и Северного флота России Британские истребители будут бороться «с агрессией» над Черным морем
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Маккейн придумал новый способ отомстить РФ148
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии359
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе40
В России могут ввести новый налог169
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber9
Видео
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:59
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе
В мире Другое
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
00:18
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии
Армия
01:00
Невеста разнесла потолок букетом
Общество Происшествия
01:00
Метро построят в пешей доступности от аэропорта «Внуково»
Новости Москвы
04:24
В РФ начали блокировать VPN-сервисы
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение