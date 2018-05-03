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ВВС США объявили об успешных испытаниях гравитационной бомбы
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ВВС США объявили об успешных испытаниях гравитационной бомбы 

Деловая газета «Взгляд» 36 минут назад
Военно-воздушные силы США провели десятки успешных испытаний управляемой ядерной гравитационной бомбы B61-12, заявил начальника штаба по стратегическому сдерживанию и ядерному вооружению Джек Вайнштейн.
«Мы уже провели 26 инженерных, опытно-конструкторских и управляемых летных испытаний», — сказал Вайнштейн, сообщает Military.com  Он добавил, что программа работает «очень хорошо». Уточняется, что бомба должна быть в три раза более точной, чем ее предшественницы.
Программа B61-12, работающая в течение семи лет, предполагает размещение на бомбардировщике B-2 Spirit и на будущем бомбардировщике B-21 Long Range.
Вайнштейн не уточнил, какие самолеты использовались в последних испытаниях. Но сообщается, что ею может пополнить свой арсенал оружия истребитель F-35 Lightning II. Предполагается, что бомба будет выпущена в 2020 году.
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