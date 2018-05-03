ВВС США объявили об успешных испытаниях гравитационной бомбы

Военно-воздушные силы США провели десятки успешных испытаний управляемой ядерной гравитационной бомбы B61-12, заявил начальника штаба по стратегическому сдерживанию и ядерному вооружению Джек Вайнштейн.

«Мы уже провели 26 инженерных, опытно-конструкторских и управляемых летных испытаний», — сказал Вайнштейн, сообщает Military.com Он добавил, что программа работает «очень хорошо». Уточняется, что бомба должна быть в три раза более точной, чем ее предшественницы.

Программа B61-12, работающая в течение семи лет, предполагает размещение на бомбардировщике B-2 Spirit и на будущем бомбардировщике B-21 Long Range.

Вайнштейн не уточнил, какие самолеты использовались в последних испытаниях. Но сообщается, что ею может пополнить свой арсенал оружия истребитель F-35 Lightning II. Предполагается, что бомба будет выпущена в 2020 году.