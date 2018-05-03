Легендарная пилотажная группа «Русь» поднимется в небо над Тольятти 9 мая 

Фигуры высшего пилотажа на реактивных самолетах, имитация воздушного боя, показательные полеты самолетов и вертолетов. В Автограде пройдет авиашоу с участием пилотажной группы «Русь», самарского областного аэроклуба ДОСААФ России и аэроклуба ЦСКА ВВС. 9 мая гости паркового комплекса истории техники имени Сахарова станут свидетелями воздушных баталий. День Победы здесь отметят авиационным выступлением. Шоу откроют вертолеты Ми-2 с флагами Победы и Самарской области. В небо взмоет и исторический экземпляр биплана По-2. А на реактивных L-39 Albatros летчики-асы покажут фигуры высшего пилотажа: проход «ромбом» в строю, крутые виражи, «бочки» и не только. Пришедших посмотреть на авиашоу ждет и «земная» программа. Подготовлены концертные номера, интерактивные площадки, ярмарка и мастер-классы. И конечно, не обойдется 9 Мая без парада техники, выставки вооружения и знаменитой солдатской каши. Площадка начнет работу с 11 утра по адресу: Тольятти, Южное шоссе, 137. Авиашоу запланировано на два часа дня.
Фото: официальный сайт пилотажной группы «Русь»