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В Черниговской области горит лес, к тушению пожара привлекли авиацию
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В Черниговской области горит лес, к тушению пожара привлекли авиацию 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 3 мая — РИА Новости. Деревья горят на площади 10 гектаров на территории Черниговского военного лесхоза, к тушению огня привлечена авиация, сообщила в четверг пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"В 11.45 (совпадает с мск) на территории Черниговского военного лесхоза, вблизи поселка городского типа Гончаровское Черниговского района, возникло возгорание лесной подстилки на площади около 10 гектаров с переброской огня на молодые хвойные насаждения", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, к тушению привлечены восемь единиц техники и 67 человек, а также самолет Ан-32П и вертолет Ми-8.
Позже пресс-служба ведомства сообщила, что площадь пожара увеличилась до 20 гектаров. «По состоянию на 15.10 (совпадает с мск) авиацией Госслужбы по ЧС совершено семь сбросов воды. Тушение продолжается. Ориентировочная площадь пожара составляет до 20 гектаров отдельными ячейками», — говорится в сообщении.
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