Вираж с креном и «бочка»: 9 мая в Тольятти выступит легендарная пилотажная группа «Русь»

В среду, 9 мая, для жителей Тольятти подготовили выступления пилотажных групп самарских аэроклубов. Мероприятие пройдет в парковом комплексе истории техники имени Сахарова. Об этом рассказали в областном правительстве.

— В 11:00 жители Тольятти смогут увидеть парад техники и концерт творческих коллективов Тольятти. В перерыве здесь будут работать тематические интерактивные площадки для взрослых и детей, — рассказали в региональном правительстве.

Ближе к 14:00 в парке пройдут показательные полеты вертолетов и самолетов.

— Вертолеты Ми-2 с флагами Победы и Самарской области откроют воздушное выступление. Участники праздника увидят демонстрационный полет самолета По-2; групповой и одиночный пилотаж на спортивных самолетах Як-52; имитацию воздушного боя и парашютные прыжки спортсменов, — рассказали в правительстве Самарской области.

Затем летчики пилотажной группы «Русь» на реактивных самолетах L-39 «Альбатрос» продемонстрируют фигуры высшего пилотажа: проход в строю «ромбом», вираж с креном 60 градусов, маневры с элементом «бочки» и другие.

— Тольяттинцев ждет выставка оружия и военной техники времен Великой Отечественной войны, мастер-классы, выступления творческих коллективов и военно-патриотических клубов, ярмарка ремесленных и сувенирных поделок, — рассказали в региональном правительстве.

Вечером 9 мая в парковом комплексе пройдет конкурс «Мотоцикл года». Организаторы продемонстрируют 200 современных образцов различной техники к открытию мотосезона-2018.