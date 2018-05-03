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Вираж с креном и «бочка»: 9 мая в Тольятти выступит легендарная пилотажная группа «Русь»
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Вираж с креном и «бочка»: 9 мая в Тольятти выступит легендарная пилотажная группа «Русь» 

63.ru 48 минут назад
Фото: 63.ru
В среду, 9 мая, для жителей Тольятти подготовили выступления пилотажных групп самарских аэроклубов. Мероприятие пройдет в парковом комплексе истории техники имени Сахарова. Об этом рассказали в областном правительстве.
— В 11:00 жители Тольятти смогут увидеть парад техники и концерт творческих коллективов Тольятти. В перерыве здесь будут работать тематические интерактивные площадки для взрослых и детей, — рассказали в региональном правительстве.
Ближе к 14:00 в парке пройдут показательные полеты вертолетов и самолетов.
— Вертолеты Ми-2 с флагами Победы и Самарской области откроют воздушное выступление. Участники праздника увидят демонстрационный полет самолета По-2; групповой и одиночный пилотаж на спортивных самолетах Як-52; имитацию воздушного боя и парашютные прыжки спортсменов, — рассказали в правительстве Самарской области.
Затем летчики пилотажной группы «Русь» на реактивных самолетах L-39 «Альбатрос» продемонстрируют фигуры высшего пилотажа: проход в строю «ромбом», вираж с креном 60 градусов, маневры с элементом «бочки» и другие.
— Тольяттинцев ждет выставка оружия и военной техники времен Великой Отечественной войны, мастер-классы, выступления творческих коллективов и военно-патриотических клубов, ярмарка ремесленных и сувенирных поделок, — рассказали в региональном правительстве.
Вечером 9 мая в парковом комплексе пройдет конкурс «Мотоцикл года». Организаторы продемонстрируют 200 современных образцов различной техники к открытию мотосезона-2018.
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