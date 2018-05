Стали известны подробности катастрофы Су-30СМ над Черным морем

Известно, что сверхманевренный истребитель Су-30СМ предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, в том числе ночью и в сложных метеорологических условиях.

Трагедия с одной из таких российских «железных птиц» произошла 3 мая около 9:45 по московскому времени над акваторией Средиземного моря, когда истребитель набирал высоту после взлета с аэродрома Хмеймим.

Минобороны предупредили сообщения об огне по истребителю, отметив, что основной версией трагедии рассматривается попадание в двигатель машины птицы.

При это, как пишет Telegram-канал War Gonzo со ссылкой на очевидцев катастрофы, к месту крушения первыми подошли два рыбацких корабля, экипажи которых попытались найти и спасти пилотов.

Также, по данным Telegram-канала, распространяемые в соцетях и СМИ фото с местра трагедии являются фейком, а в настоящее время к корпусу затонувшего истребителя прикрепеляют тросы, чтобы достать его со дна.

#Breaking: Initial reports, Russian warplane crashed off the coast of Latakia #Syria pic.twitter.com/0dvRIYxqd6

— Michael A. Horowitz (@michaelh992) 3 мая 2018 г.

Отмечается, что в квадрате, где упал Су-30, находятся несколько катеров ВМС России , также к месту подошел военный корабль из Тартуса, оснащенный специальным подъемным краном. После подъема истребителя со дна его обследуют авиационные техники.

Затонувших российских пилотов при этом разыскивают около 20 водолазов. По мнению очевидцев катастрофы, пилоты не успели катапультироваться, так как до последнего пытались выровнять падающий самолет, не менее пяти раз предпринимая попытки к этому.