В ЦВО в полтора раза увеличилась интенсивность боевой подготовки войск РХБ защиты

Время, затраченное на занятия по специальной, огневой и тактической подготовке в зимнем периоде обучения, для каждого военнослужащего составило более 2 тыс. учебных часов.

Количество занятий по боевой подготовке подразделений радиационной, химической, биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа (ЦВО) в зимний период обучения текущего года увеличилось в полтора раза по сравнению с предыдущим аналогичным периодом.

«Время, затраченное на занятия по специальной, огневой и тактической подготовке в зимнем периоде обучения, для каждого военнослужащего составило более 2 тыс. учебных часов», — заявил начальник войск РХБ защиты округа генерал-майор Валерий Васильев

Он также отметил, что в зимний период обучения с подразделениями РХБ защиты ЦВО было проведено около 40 тактико-специальных учений на незнакомых полигонах.

«Бригады и полки РХБ защиты ЦВО неоднократно подвергались внезапным проверкам боеготовности, по итогам которых личный состав подтвердил способность выполнить поставленные задачи по предназначению», — подчеркнул генерал-майор Валерий Васильев.