Ещё
В ЦВО в полтора раза увеличилась интенсивность боевой подготовки войск РХБ защиты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ЦВО в полтора раза увеличилась интенсивность боевой подготовки войск РХБ защиты 

ТК «Звезда» 57 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Время, затраченное на занятия по специальной, огневой и тактической подготовке в зимнем периоде обучения, для каждого военнослужащего составило более 2 тыс. учебных часов.
Количество занятий по боевой подготовке подразделений радиационной, химической, биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа (ЦВО) в зимний период обучения текущего года увеличилось в полтора раза по сравнению с предыдущим аналогичным периодом.
«Время, затраченное на занятия по специальной, огневой и тактической подготовке в зимнем периоде обучения, для каждого военнослужащего составило более 2 тыс. учебных часов», — заявил начальник войск РХБ защиты округа генерал-майор Валерий Васильев.
Он также отметил, что в зимний период обучения с подразделениями РХБ защиты ЦВО было проведено около 40 тактико-специальных учений на незнакомых полигонах.
«Бригады и полки РХБ защиты ЦВО неоднократно подвергались внезапным проверкам боеготовности, по итогам которых личный состав подтвердил способность выполнить поставленные задачи по предназначению», — подчеркнул генерал-майор Валерий Васильев.
Ранее командующий войсками ЦВО генерал-лейтенант Александр Лапин сообщал, что количество учений, прошедших в зимнем периоде обучения в округе, увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 40%.
ТК «Звезда»: последние новости
В НАТО обеспокоены растущей мощью Черноморского и Северного флота России Военные США останутся в Южной Корее даже после подписания мира с КНДР Британские истребители будут бороться «с агрессией» над Черным морем
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе323
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии133
В России может появиться новый налог45
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы104
Россияне побили рекорд бегства в США383
Видео
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
00:18
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии
Армия
01:00
Невеста разнесла потолок букетом
Другое
01:00
Метро построят в пешей доступности от аэропорта «Внуково»
Новости Москвы
04:24
В РФ начали блокировать VPN-сервисы
Интернет Наука и техника
02:32
В Битцевском лесу обустроены 22 пикниковые точки
Новости Москвы
00:24
Московский зоопарк проведет тематические экскурсии
Новости Москвы
00:15
Бородина укатила отдыхать без мужа
Шоу-бизнес
00:29
Жители столичного региона наблюдали редкий парад планет
Наука и техника Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение