Командующий ЦВО: интенсивность боевой подготовки в округе за пять лет выросла на 30%

ЕКАТЕРИНБУРГ , 4 мая. / ТАСС /. Интенсивность боевой подготовки в войсках Центрального военного округа (ЦВО) за последние пять лет возросла на 30%. Об этом в пятницу на торжественном собрании, посвященном 100-летию создания Приволжского и Уральского военных округов, сообщил командующий ЦВО генерал-лейтенант Александр Лапин

"За последние пять лет интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки возросла на 30%. Наращиваются усилия в межвидовой подготовке войск с учетом накопленного боевого опыта в Сирийской Арабской Республике , активно осваиваются новые способы ведения боевых действий. В целом, последовательная реализация плана деятельности позволит к концу 2018 года повысить боевую мощь Центрального военного округа еще на 20% " — сказал Лапин.

По словам командующего, большое внимание уделяется вопросам комплектования войск военнослужащими по контракту. «С 2012 года их численность увеличена почти в 2,5 раза. За последние годы проведена огромная работа, направленная на совершенствование боевой и мобилизационной готовности, оперативной и боевой подготовки, укрепление воинской дисциплины и правопорядка », — уточнил Лапин.

"Оснащенность соединений частей округа современным вооружением и техникой уже сейчас составляет около 50%, а к 2020 году составит не менее 70%", — добавил командующий.