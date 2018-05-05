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Интенсивность боевой подготовки в ЦВО за пять лет выросла на 30%
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Навальный задержан в центре Москвы

Интенсивность боевой подготовки в ЦВО за пять лет выросла на 30% 

ТК «Звезда» 53 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
На данный момент ЦВО дислоцируется в административных границах 29 субъектов России, его территория составляет почти 50% площади страны.
Об этом сообщил на торжественном собрании, посвященном 100-летию создания Приволжского и Уральского военных округов командующий войсками ЦВО генерал-лейтенант Александр Лапин
«За последние пять лет интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки возросла на тридцать процентов. Наращиваются усилия в межвидовой подготовке войск с учетом накопленного боевого опыта в Сирийской Арабской Республике, активно осваиваются новые способы ведения боевых действий. В целом, последовательная реализация плана деятельности позволит к концу 2018 года повысить боевую мощь Центрального военного округа еще на 20%» — сказал Александр Лапин.
По словам командующего, большое внимание уделяется вопросам комплектования войск военнослужащими по контракту. С 2012 года их численность увеличена почти в 2,5 раза. За последние годы проведена огромная работа, направленная на совершенствование боевой и мобилизационной готовности, оперативной и боевой подготовки, укрепление воинской дисциплины и правопорядка.
«Оснащенность соединений частей округа современным вооружением и техникой уже сейчас составляет около 50%, а к 2020 году составит не менее 70%», — добавил командующий войсками ЦВО.
4 мая в Екатеринбурге проходят торжественные мероприятия, посвященные 100-летию создания Уральского и Приволжского военных округов. Центральный военный округ был создан на базе войск Приволжско-Уральского и части Сибирского военных округов 1 декабря 2010 года. На данный момент ЦВО дислоцируется в административных границах 29 субъектов России, его территория составляет почти 50% площади страны.
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