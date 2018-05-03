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Немецкий политолог: Бундесвер становится небоеспособным
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Немецкий политолог: Бундесвер становится небоеспособным 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Большую часть немецких истребителей Eurofighter признали непригодной для проведения военных операций. Как выяснилось, сейчас они не могут быть допущены к спецоперациям из-за проблем с сенсорами, отвечающими за фиксацию приближения вражеских самолётов. У них не работает система охлаждения, что приводит к «слепоте» истребителя. Сейчас на вооружении германской армии 128 таких самолётов, сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники. Как утверждается в издании, ещё одной проблемой истребителя является нехватка боеприпасов.
Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН заявил, что у немецкой армии проблемы не только с авиацией.
«Это не первая и не последняя новость. Немецкая армия находится не на должном уровне. Об этом говорят многие независимые эксперты, проверки в Бундесвере это выявляют. Многие говорят, что немецкая армия сегодня небоеспособна. Часто оружие не в порядке, оружие бракованное. По престижу Германии это пока бить не будет. Германия всегда отказывалась от участия в каких-либо военных операциях — этим всё и объясняется. После Второй мировой войны участвовала только два раза: на Балканах с американцами (тогда их Запад заставил участвовать в бомбёжках) и в Афганистане, где они защищают интересы НАТО. Других крупных операций Германия на себя не берёт. У армии, которая не хочет воевать, оружие не испытывается, появляются проблемы», — отметил эксперт.
Эксперт: Су-27 ничем не устрашает НАТО По словам Александра Рара, проблемы у немецкой армии возникают не из-за недостаточного финансирования.
«Здесь политический удар не столько направлен на госпожу Меркель, сколько на госпожу Урсулу фон дер Ляйен, которая является министром обороны. Фактически и пресса, и силы внутри армии её атакуют. Она пытается выбраться из этой сложной ситуации, требуя от министра финансов больше денег, чтобы укомплектовать Бундесвер. Не знаю, насколько нужны деньги. Мне кажется, что в Бундесвере достаточно денег. Всё-таки если посмотреть статистику Шведского института по вооружению в мире, Германия входит в первую десятку. Я думаю, правые круги будут активизироваться и призывать Германию начинать участвовать в военных действиях, чтобы настроиться на милитаристский лад. Но будет достаточно много сил, которые будут выступать резко против», — считает Рар.
Стоит отметить, что в последние несколько недель из ВВС Гемрании уволились семь пилотов, которые совершали полёты на истребителях Eurofighter Typhoon. О причинах увольнения не сообщалось. При этом всего в ФРГ 120 таких лётчика, сообщает Ura.ru.
Ранее СМИ назвали российский истребитель, который «ужасает» НАТО. По версии экспертов им является Су-27, который отличается высокой маневренностью, скоростью и гибкостью во время перехвата и нанесении ударов по наземных целям.
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