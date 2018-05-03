Крупная птица могла разрушить двигатель истребителя, считает летчик-испытатель Квочур

Крупная птица, которая на большой скорости влетает в воздухозаборник двигателя, вполне способна его разрушить. Это могло стать причиной крушения российского истребителя Су-30СМ, считает Герой России, летчик-испытатель Анатолий Квочур. При этом комментировать, почему экипаж боевого самолета не катапультировался, пилот отказался, пишет агентство военных новостей «Интерфакс-АВН».

В июне 1989 года на авиасалоне в французском Ле Бурже птица попала в двигатель истребителя МиГ-29, которым управлял Анатолий Квочур. Силовая установка заглохла и у пилота было всего около 7 секунд, чтобы направить поврежденный самолет в место, где нет людей, и покинуть машину. Летчик-испытатель катапультировался почти у самой земли, парашют даже не успел полностью раскрыться, но Квочур остался жив. Никто из участников и гостей авиасалона не пострадал.

Напомним, что сегодня примерно в 9:45 утра в Средиземном море разбился российский многоцелевой истребитель Су-30СМ, который взлетел с авиабазы «Хмеймим». Оба пилота погибли. Предварительная причина крушения — попадание птицы в воздухозаборник двигателя.