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Большой риск для войск Путина: как Украине поможет новое оружие
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Большой риск для войск Путина: как Украине поможет новое оружие 

ИноСМИ 48 минут назад
Фото: ИноСМИ
В конце апреля Украина получила от США долгожданные противотанковые комплексы «Джавелин» (Javelin). Директор информационно-консалтинговой компании «Дефенс экспресс» (Defense Express) Сергей Згурец рассказал «Апострофу», какое политическое влияние окажет этот шаг США и как это скажется на военных действиях на Донбассе.
— Передача «Джавелинов» Украине — это решение, которое имеет как политическую, так и военную составляющие. С точки зрения политической составляющей это первый признак того, что технологическое вооружение может поставляться на Украину. Раньше в этом были определенные ограничения. Думаю, что европейские страны обратят внимание на этот шаг Соединенных Штатов. Ведь это первый пример поставки вооружения, способного выполнять боевые функции на поле боя. Раньше мы ограничивались получением комплексов электронной борьбы и систем связи от США. Поставка «Джавелинов» свидетельствует, что позиция Соединенных Штатов становится более позитивной с точки зрения поставки образцов вооружений с боевыми мощностями.
Если мы говорим о военных делах, то теперь «Джавелины» будут дополнением к тем противотанковым комплексам, которые производит украинский оборонно-промышленный комплекс. Если учесть определенные особенности комплекса «Джавелин», который может уничтожать цели противника сверху, думаю, что прежде всего его будут использовать силы специальных операций и мобильные десантные войска на направлениях, которые несут угрозу. Думаю, что именно эти части первыми получат новые комплексы.
В целом получение комплексов «Джавелин» позволит создать гибкую [тактику] реакции на возможные угрозы со стороны Российской Федерации, если она будет использовать тяжелую или среднюю бронетехнику, чтобы обеспечить преимущества на поле боя. Учитывая то, что никто не знает, где именно будут использовать эти комплексы, это создаст значительные риски для противника, поскольку он будет переживать, что «Джавелин» будут использовать везде.
Думаю, Россия теперь будет использовать пропагандистскую составляющую. Посмотрим, решится ли она на какие-то наступательные военные действия.
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