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Офицер рассказал о слабых местах ВМС США
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Американский офицер рассказал о слабых местах ВМС США 

Российская Газета 1 час назад
Фото: U.S. Navy photo courtesy of General Dynamics Bath Iron Works / wikipedia.org
ВМС США обладают кораблями, которые как никакие другие в мире напичканы электроникой и автоматизированными системами управления, облегчающими работу моряков, но именно это может стать большой проблемой для американцев в случае реальной войны.
Об этом в статье для издания Proceedings, выпускаемого Военно-морским институтом США (U. S. Naval Institute), рассказал бывший штурман ракетного крейсера San Jacinto Джонатан Пантер.
По его словам, следующая война будет аналоговой, а надводный американский флот к этому совершенно не готов. Особенно сильно на цифровые технологии полагаются в таких направлениях как коммуникации, силовые установки и навигация, в результате создан целый флот, который, возможно, не сможет выжить при первом ударе ракет или хакерском взломе.
Автор статьи упоминает концепцию революции в военном деле (Revolution in Military Affairs, RMA), появившуюся в 1980-1990-х годах. Изначально она была создана для описания и классификации ситуаций, когда новые технологии замещают старые. Однако многие военные восприняли идею скорее как руководство к действию и продолжению этой самой революции. В результате цифровизация только ускорилась, стали появляться "умные корабли" с меньшим количеством экипажа. В мирное время плюсы такого подхода понятны, но сохранятся ли они в случае реальных боевых действий?
Некоторые современные технологии полностью заменяют аналоговые эквиваленты, как произошло в случае с газовыми турбинами и паровыми двигателями. Управлять современной турбиной без электронного контроля невозможно. Где-то аналоговые эквиваленты сохраняются, но по факту они не могут применяться просто потому, что моряков толком не обучают ими пользоваться. В качестве примера Пантер приводит ситуацию, когда выходит из строя система связи между кораблями. А сигнальной или семафорной азбукой, азбукой Морзе многие пользоваться просто разучились.
Более того, случаи отказа электроники на практике не так уж редки. По воспоминаниям Пантера, в его последнем походе в Персидский залив у патрульного корабля перестала работать GPS-навигация. Экипаж вызвал на подмогу эсминец, но что было бы, если бы он был занят на более важной миссии?
ВМС США, констатирует автор статьи, с опозданием начал вновь обучать моряков астрономической навигации, но даже это может оказаться тщетным — на многих кораблях в принципе нет никаких бумажных карт.
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