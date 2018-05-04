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Дороги в районе площади Куйбышева перекроют уже 5 мая
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Дороги в районе площади Куйбышева перекроют уже 5 мая 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В центре Самары ограничат движение транспорта. Это связано с подготовкой и празднованием Дня Победы на площади Куйбышева.
— 5, 7 мая при проведении репетиции военного парада, а также 8 и 9 мая во время торжественных мероприятий перекроют улицы Молодогвардейскую, Куйбышева, Красноармейскую, Чапаевскую, Вилоновскую, Льва Толстого и Полевую. Исключения составят спецмашины полиции, скорой помощи, пожарной охраны, а также автомобили с пропусками, — сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Начало парада в 10:00. По площади Куйбышева пройдут 27 парадных воинских расчетов и 67 единиц военной и военно-исторической техники, военно-патриотические клубы и участники акции «Бессмертный полк». В небе над городом пролетят боевые самолеты и вертолеты.
Пройти на площадь можно будет по пропускам. Жители и гости города смогут увидеть участников парада во время прохождения на улице Молодогвардейской (в границах улиц Вилоновской и Полевой).
Затем на площади будут работать выставка военной техники и полевая кухня. А вечером здесь состоится праздничный концерт. Начало в 17:00. На 22:30 назначен салют.
Военную технику уже перегнали в центр Самары. Посмотрите наш репортаж о том, как это происходило.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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