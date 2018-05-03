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Спасатели МЧС провели учения в «Лужниках» в преддверии ЧМ-2018
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Спасатели МЧС провели учения в «Лужниках» в преддверии ЧМ-2018 

ТАСС 38 минут назад
МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Сотрудники МЧС России отработали действия на объекте с массовым пребыванием людей на стадионе «Лужники» в Москве в ходе подготовки к проведению чемпионата мира по футболу, сообщили ТАСС в четверг в пресс— службе министерства.
"В тренировке были задействованы 100 человек личного состава и 14 единиц техники", — сказал собеседник агентства.
По его словам, согласно легенде учений, во время проведения футбольного матча при полностью заполненном зрителями стадионе пиротехническое изделие попало в ложу трибуны на четвертом этаже, в результате чего загорелись стены, потолок и мебель; сработала система оповещения. «В течение нескольких минут отделения пожарно-спасательных частей, несущие дежурство у стадиона, выдвинулись к объекту. Пожарные вывели болельщиков со стадиона в безопасное место и проложили магистральные линии. При этом задействовали указанные на плане пожарные краны. Условное возгорание было ликвидировано», — сообщил представитель МЧС.
Он отметил, что сотрудники министерства отработали также взаимодействие личного состава с обслуживающим персоналом спортивного объекта, городскими службами, волонтерами и полицией при организации эвакуации людей и тушения пожара.
"По итогам учений была произведена контрольная проверка работы автоматической системы пожаротушения стадиона и трибун — стационарных лафетных стволов, установленных по периметру спортивного поля", — сказал он.
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