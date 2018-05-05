Две репетиции воздушной части парада Победы планируют провести в Петербурге в субботу 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая. /ТАСС/. Самолеты и вертолеты Западного военного округа проведут в субботу две репетиции воздушной части Парада Победы над Дворцовой площадью Санкт-Петербурга. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ЗВО.
"Сегодня в Санкт-Петербурге пройдет первая репетиция авиационной части военного парада в ознаменование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В 12:20 строй самолетов и вертолетов Западного военного округа пройдет над историческим центром города. Второй заход пройдет во второй половине дня в зависимости от погоды", — сообщил собеседник агентства.
Участвующие в репетиции летчики будут взлетать с аэродромов, расположенных в Карелии, Псковской, Смоленской и Ленинградской областях.
Всего в авиационной части парада будет задействовано более 40 единиц авиационной техники, в том числе вертолеты Ми-35, Ми-28, Ка-52, Ми-8 и Ми-26, боевые самолеты Су-24, Су-27, Су-34, Су-35, МиГ-29, МиГ-31, транспортные самолеты Ту-134, Ан-12, Ан-26.
Общая численность участников Парада Победы в Петербурге превысит 4,5 тыс. человек: среди них военнослужащие Западного военного округа, воспитанники Суворовских и Нахимовского военных училищ, курсанты вузов Министерства обороны, МЧС, МВД и Росгвардии.