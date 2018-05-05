Две репетиции воздушной части парада Победы планируют провести в Петербурге в субботу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 5 мая. / ТАСС /. Самолеты и вертолеты Западного военного округа проведут в субботу две репетиции воздушной части Парада Победы над Дворцовой площадью Санкт-Петербурга. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ЗВО.

"Сегодня в Санкт-Петербурге пройдет первая репетиция авиационной части военного парада в ознаменование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В 12:20 строй самолетов и вертолетов Западного военного округа пройдет над историческим центром города. Второй заход пройдет во второй половине дня в зависимости от погоды", — сообщил собеседник агентства.

Участвующие в репетиции летчики будут взлетать с аэродромов, расположенных в Карелии , Псковской, Смоленской и Ленинградской областях.

Всего в авиационной части парада будет задействовано более 40 единиц авиационной техники, в том числе вертолеты Ми-35, Ми-28, Ка-52, Ми-8 и Ми-26, боевые самолеты Су-24, Су-27, Су-34, Су-35, МиГ-29, МиГ-31, транспортные самолеты Ту-134, Ан-12, Ан-26.