Боевые пикапы с БЛА впервые примут участие в военном параде в Санкт-Петербурге

По Дворцовой площади пройдёт расчёт в составе девяти пикапов, оснащенных крупнокалиберными пулеметами «Корд», автоматическими гранатометами АГС-30 и беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10».

Специальные автомобили на базе пикапа УАЗ «Патриот», стоящие на вооружении разведывательных подразделений и частей специального назначения Западного военного округа, впервые примут участие в военном параде 9 мая в Санкт-Петербурге

По Дворцовой площади пройдёт расчёт в составе девяти боевых пикапов, оснащенных крупнокалиберными пулеметами «Корд», автоматическими гранатометами АГС-30 и беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10».

Новые образцы боевой техники предназначены для повышения мобильности подразделений при выполнении рейдовых мероприятий в тылу противника и для усиления огневой мощи разведывательных групп. Автомобили с колесной формулой 4х4, обладают высокой проходимостью, оснащены бензиновыми двигателями объёмом 2,7 л, мощностью 128 л.с., имеют запас хода 500 километров и максимальную скорость 140 км/ч. В машине с комфортом могут разместиться пятеро военнослужащих, не считая наводчика пулемёта.

Первая репетиция парада с привлечением специальных пикапов прошла на Дворцовой площади 30 апреля.

В составе механизированной колонны будет более 90 образцов военной техники, включая танки Т-34-76 и Т-34-85, бронеавтомобили «Тайфун-К», «Тигр», бронетранспортёры БТР-82А со стрелками-зенитчиками, БТР-80, боевые машины пехоты БМП-3, танки новейшей модификации Т-72Б-3, артиллерийские системы «Нона-СВК», «Мста-С», «Мста-Б», реактивная система залпового огня «Торнадо-Г», ракетные комплексы «Искандер-М», зенитные ракетные комплексы «С-400».

В парадном строе авиации будет задействовано свыше 40 единиц техники, в том числе вертолёты Ми-35, Ми-28, Ка-52, Ми-8 и Ми-26, боевые самолёты Су-24, Су-27, Су-34, Су-35, МиГ-29, МиГ-31, транспортные самолёты Ту-134, Ан-12, Ан-26.