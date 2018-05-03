Более 13 тысяч военных ЦВО выбрали военную ипотеку вместо получения субсидий

ЕКАТЕРИНБУРГ , 3 мая. / ТАСС /. Более 13 тысяч военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО), имеющих право выбора формы обеспечения жильем, в 2017 году и первом квартале текущего года выбрали военную ипотеку вместо получения готовых квартир или жилищной субсидии. Об этом заявил руководитель ФГКУ «Центррегионжилье» Валерий Овчаренко в Екатеринбурге на Дне открытых дверей по вопросам реализации накопительно-ипотечной системы (НИС) жилищного обеспечения военнослужащих.

"В 2017 году и в первом квартале этого года сотрудники «Центррегионжилье» направили документы для включения в реестр участников накопительно-ипотечной системы 13,5 тысячи военнослужащих, из которых 80% — это военнослужащие, имеющие право выбора формы обеспечения жильем", — отметил Овчаренко. В 2016 году военную ипотеку выбрали 6 тысяч военных.

По словам Овчаренко, резко возросшая популярность военной ипотеки объясняется тем, что военнослужащие могут купить собственные квадратные метры уже через три года участия в программе. «А в натуральном виде или жилищной субсидии, где право у военнослужащего возникает при выслуге в 20 лет», — пояснил руководитель учреждения.

В соответствии с законом, военную ипотеку могут оформить солдаты, матросы, сержанты, старшины, заключившие второй контракт после 2005 года, а также прапорщики и мичманы с общей продолжительностью военной службы по контракту не более 3 лет, заключившие контракты до 2005 года. Начиная с 2024 года накопительно-ипотечная система станет основной формой обеспечения жильем военнослужащих.