Первые изображения боевой машины морской пехоты появились в Сети

Один из вариантов внешнего облика новой машины был замечен в презентации на тему «Унифированная боевая платформа. Предложения по созданию боевых и обеспечивающих машин», размещенной на военно-патриотическом форуме отвага2004. Презентация была подготовлена корпорацией УВЗ

Предназначение машины в презентации описано следующим образом: «Предназначена для высадки подразделений морской пехоты в ходе морской десантной операции, в том числе при загоризонтной высадке на необорудованное побережье, действий в шхерных районах и на островах и оказания поддержки действиям десанта». Указаны и некоторые основные характеристики перспективной боевой машины. Так, ее масса бе будет превышать 35 тонн, экипаж будет состоять из трех человек, отделение для десанта рассчитано на десять морпехов. Скорость машины должна достигать 75 км/ч по шоссе и 37 км/ч при передвижении по воде.

Конструкция машины позволит устанавливать на нее как уже знакомые модули типа «Бахча», так и более современные 57-мм дистанционно-управляемые модули «Кинжал», скорострельность которых составляет 80 выстрелов в минуту. Также предполагается возможность установки нескольких других боевых модулей. За счет применения широкой номенклатуры боеприпасов БММП сможет уничтожать широкий круг целей, в числе которых катера, боевые машины пехоты и другая бронетехника, противотанковые ракетные комплексы, вертолеты и беспилотники.

При создании машины для морпехов будет применяться броневой алюминиевый сплав с плакировочным (окисленным) слоем. Также перспективную машину предлагается оснастить комплексом активной защиты «Арена-М». Он защитит БММП от ПТУР и противотанковых реактивных гранат.

Особый интерес представляет предложенный механизм изменения обвода корпуса. Он предназначен для улучшения характеристик машины «при переходе из водоизмещяющего режима плавания в глиссирующий режим. Механизм состоит из пяти щитков, управляемых механиком-водителем.

Судя по всему, одним из вариантов развития концепции БММП станет создание целого семейства боевых и обеспечивающих машин морской пехоты. В него войдут КШМ, боевая машина ПВО, самоходная пусковая установка ПТРК и другие машины.

Напомним, что над созданием машины для морского десанта специалисты трудились, начиная с 1980-х годов. При этом рассматривалось несколько концепций боевой техники, не только колесной или гусеничной, но и четырехгусеничной и даже шнеко-роторной. В том числе разрабатывался и вариант глиссирующей БМП с танковым газотурбинным двигателем ГТД-1250.