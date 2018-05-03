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Приходите посмотреть: в ЦПКиО запустят артиллерийский салют
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Приходите посмотреть: в ЦПКиО запустят артиллерийский салют 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
В пятницу, 4 мая, в парке Маяковского запустят артиллерийский салют в честь 100-летия создания Приволжского и Уральского военных округов. Как рассказали в ЦПКиО, начало запуска — в 22:00.
«Над парком Маяковского выпустят 30 холостых залпов из 76-миллиметрового орудия ЗИЗ-3 и 30 залпов из трех салютных установок», — сообщили в ЦПКиО.
Посмотреть на запуск артиллерийского салюта приглашают всех желающих.
В этот же день на площади Советской Армии откроется выставка вооружения и военной техники ЦВО. Среди экспонатов — комплекс радиоэлектронной борьбы «Москва», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», танк Т-72Б и 152-миллиметровая гаубица «Мста-Б». В 14:00 пройдет митинг, а завершится всё выступлением Сергея Бобунца и праздничным салютом.
В прошлом году в парке Маяковского в честь Дня защитника Отечества шоу устраивали артиллеристы Центрального военного округа. Они использовали многоцветные фейерверки.
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