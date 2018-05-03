На новейшем сторожевике британских ВМС обнаружили 100 неисправностей

Специалисты обнаружили около 100 неисправностей, в том числе в системе электропитания, на новейшем сторожевом корабле британских ВМС Forth стоимостью 473,6 млн долларов, сообщили британские СМИ.

Как пишет Daily Express со ссылкой на источники в оборонном ведомстве , неполадки на одном из пяти сторожевых кораблей, создаваемых компанией BAE Systems, были обнаружены по время внутренней проверки через несколько дней после ввода его в строй.

«Мы активно поддерживаем королевский флот в решении проблем, затрагивающих ограниченное число болтовых креплений и электросистему на Forth. Это не связанные между собой проблемы, и в настоящее время в отношении каждого из них проводятся отдельные расследования с целью выяснения причин и последствий этого», — передает ТАСС заявление официального представителя BAE Systems.

В данный момент корабль находится сейчас в доке в Портсмуте, где специалисты пытаются исправить поломки. Как ожидается, для этого потребуются две недели.

Официальный представитель минобороны страны назвал «нормальной работу с промышленными партнерами для устранения определенных неисправностей на кораблях после передачи их ВМС».